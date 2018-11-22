Сегодня в Минске проходит ярмарка вакансий. Во Дворце железнодорожников 130 предприятий и организаций города предлагают места работы. Новых сотрудников ищут заведения здравоохранения, торговли и промышленности. Всего - 4 тысячи вакансий. На ярмарке можно пройти тесты, научиться правильно составлять резюме, узнать о получении новой квалификации или профессии.