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В Минске проходит ярмарка вакансий

Сегодня в Минске проходит ярмарка вакансий. Во Дворце железнодорожников 130 предприятий и организаций города предлагают места работы. Новых сотрудников ищут заведения здравоохранения, торговли и промышленности. Всего - 4 тысячи вакансий. На ярмарке можно пройти тесты, научиться правильно составлять резюме, узнать о получении новой квалификации или профессии.

На одного безработного в столице сегодня 16 вакансий. Увеличился спрос на специалистов рабочих профессий. Однако наниматели заинтересованы в квалифицированных работниках. Поэтому в службах занятости соискателей ориентируют на переобучение и повышение квалификации.

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