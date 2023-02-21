В Минске проходит заседание девятой сессии Палаты представителей

Чтобы была домашняя обстановка, у нас вводится долговременное формирование долговременного ухода. Это комплекс межведомственных мероприятий по оказанию гражданину помощи: социальных, медицинских, реабилитационных и иных услуг. Будет организован подвоз отдельных категорий граждан к месту получения услуг и обратно. Это более объединит людей, привлечет больше населения, даже из отдаленных населенных пунктов.

Ирина Супранович, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

