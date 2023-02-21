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В Минске проходит заседание девятой сессии Палаты представителей
Социальная политика остается в приоритете! Депутаты поддержали в первом чтении смены в соответствующий законопроект. Главное в документе - обслуживание в стационарных условиях должно быть исключительной мерой. Хорошие домашние условия, индивидуальный социальный пакет услуг - это обязательно.
Чтобы была домашняя обстановка, у нас вводится долговременное формирование долговременного ухода. Это комплекс межведомственных мероприятий по оказанию гражданину помощи: социальных, медицинских, реабилитационных и иных услуг. Будет организован подвоз отдельных категорий граждан к месту получения услуг и обратно. Это более объединит людей, привлечет больше населения, даже из отдаленных населенных пунктов.
Всего на повестке восемь законопроектов - послаблений ждем в вопросах экологической экспертизы. Старательнее будут следить за чистотой воздуха. Кроме того, Беларусь и Россия будут взаимно признавать штрафы за нарушения ПДД.
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