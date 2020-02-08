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В Минске проходит заседание РОО "Белая Русь"
Республиканское общественное объединение "Белая Русь" должно стать по-настоящему влиятельной и востребованной площадкой для общественных обсуждений и экспертиз. Такую мысль перед сегодняшним заседанием объединения высказал заместитель главы Администрации Президента Беларуси Андрей Кунцевич. По итогам заседания будет также утвержден план работы организации по реализации программы объединения на 2020-2021 годы. За этот период, как отмечают спикеры, будет сделан очередной шаг в развитии. Кроме того, во время заседания было отмечено, что "Белая Русь" увеличит свое присутствие в интернете, и в этом сегменте будет стремительно развиваться.
В числе вопросов - расширение экспертного сообщества, поиски и воспитание настоящих лидеров мнений, которые способны отстаивать свою позицию.
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