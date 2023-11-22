В Минске проходит заседание СМИД-СМО-КССБ ОДКБ

Минск - центр притяжения. В столице сегодня проходит совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. На повестке обсуждение военно-политической обстановки в зоне ответственности организации и сопредельных регионах, а также итоги многостороннего сотрудничества в рамках ОДКБ и перспективы дальнейшего развития системы коллективной безопасности. Планируется подписание совместных документов по итогам этого заседания, а уже завтра в Минске запланирован саммит ОДКБ.