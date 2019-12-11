В Минске проходят финальные этапы конкурса Social Weekеnd

Призовой фонд 100 тысяч белорусских рублей. Чей проект лучше? Финальные этапы главного белорусского конкурса социальных инициатив Social Weekеnd проходят в эти дни в Минске. На старте за инвестиции боролись 320 проектов, только 25 из них прошли в полуфинал.



Какие полезные инициативы представлены на этот раз, как сложилась судьба у выпускников конкурса, расскажет Надежда Сербиненко.Эко-активист Егор Петров к ботанике не имеет прямого отношения, он специалист по продажам. Но по собственной инициативе Егор уже высадил более ста деревьев. А началось все со спасения сквера во время строительства метро. Эко-инициатива "Легкие города" направлена на озеленение спальных микрорайонов Минска. Идея стартапа: помощь всем желающим в высадке деревьев и создание мобильного приложения с полезной информацией об озеленении.





Еще одна эко-инициатива - 3D-печать из биоразлагаемого пластика

Из кукурузы. Пока молодая команда выпускает только небольшие объекты, но в перспективе планирует "распечатать" самую большую в стране скамейку из эко-пластика.









За звание стартапа года борются 300 команд

Эти проекты - в числе двадцати пяти полуфиналистов конкурса социальных проектов. Самые разные стартапы представлены в сферах науки и образования, культуры и искусства, экологии, помощи животным и других. В шорт-листе этого сезона Social weekend - традиционно много проектов, связанных с иллюзией. Как пример трудоустройства людей с инвалидностью - молодой, но успешный проект "Инклюзивный бариста". Уже два года ребята на колясках варят капучино и латте и своим примером вдохновляют других колясочников.

Проект медицинского профиля - "хэндмейд-реанимация". Опытные реаниматологи рассказывают и показывают, как оказывать первую помощь. Спасти больше жизней - задача и вправду глобальная.





В финал конкурса Social weekend попадут 16 лучших стартапов