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В Минске проходят финальные этапы конкурса Social Weekеnd
Призовой фонд 100 тысяч белорусских рублей. Чей проект лучше? Финальные этапы главного белорусского конкурса социальных инициатив Social Weekеnd проходят в эти дни в Минске. На старте за инвестиции боролись 320 проектов, только 25 из них прошли в полуфинал.
Какие полезные инициативы представлены на этот раз, как сложилась судьба у выпускников конкурса, расскажет Надежда Сербиненко.Эко-активист Егор Петров к ботанике не имеет прямого отношения, он специалист по продажам. Но по собственной инициативе Егор уже высадил более ста деревьев. А началось все со спасения сквера во время строительства метро. Эко-инициатива "Легкие города" направлена на озеленение спальных микрорайонов Минска. Идея стартапа: помощь всем желающим в высадке деревьев и создание мобильного приложения с полезной информацией об озеленении.
Еще одна эко-инициатива - 3D-печать из биоразлагаемого пластика
Из кукурузы. Пока молодая команда выпускает только небольшие объекты, но в перспективе планирует "распечатать" самую большую в стране скамейку из эко-пластика.
За звание стартапа года борются 300 команд
Эти проекты - в числе двадцати пяти полуфиналистов конкурса социальных проектов. Самые разные стартапы представлены в сферах науки и образования, культуры и искусства, экологии, помощи животным и других. В шорт-листе этого сезона Social weekend - традиционно много проектов, связанных с иллюзией. Как пример трудоустройства людей с инвалидностью - молодой, но успешный проект "Инклюзивный бариста". Уже два года ребята на колясках варят капучино и латте и своим примером вдохновляют других колясочников.
Проект медицинского профиля - "хэндмейд-реанимация". Опытные реаниматологи рассказывают и показывают, как оказывать первую помощь. Спасти больше жизней - задача и вправду глобальная.
В финал конкурса Social weekend попадут 16 лучших стартапов
Среди успешных финалистов конкурса прошлых лет - спасательный отряд "Ангел", проект по обеспечению родильных домов чехлами на кювезы и IT-школа для инвалидов по слуху. В этом сезоне за призовой фонд в сто тысяч рублей боролись более 300 команд, которые придумали, как сделать мир немного лучше. В финал конкурса попадут только 16 лучших стартапов. Определение самых полезных инициатив состоится уже завтра.
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