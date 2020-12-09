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В Минске проходят курсы по территориальной обороне
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Лукашенко наградил 147 человек за активное участие в ликвидации последствий стихии
Работники сельскохозяйственной отрасли удостоены госнаград и Благодарности Президента
У Беларуси море запросов на калий и совместное производство удобрений - Лукашенко
Инвестировать надо прежде всего в те сферы, где у Беларуси уже есть компетенции - Лукашенко
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Члены Совета Республики 11 ноября проведут единый день приема граждан в Витебской области
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Беляев: Сегодняшний студент журфака - амбициозный молодой человек, который знает, чего хочет
На очереди Минск - гонщики с приставкой "топ" участвуют в заездах около Троицкого предместья
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Кто создал первый концентрационный лагерь для евреев на территории СССР
Какие действия привели к проигрышу партии Христианских демократов на выборах в Литве
Вулин: Мы сейчас ближе к ядерному столкновению, чем во времена Холодной войны
Партия социалистов Молдовы назвала Майю Санду нелегитимным президентом
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Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
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