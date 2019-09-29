В Минске проходят осенние ярмарки

Продолжаются в Минске и торговые мероприятия - осенние ярмарки. Сегодня до 16:00 самые свежие продукты по вкусным ценам можно купить на большом рынке около "Чижовка-Арены". Здесь более 300 торговых точек, цены одинаковые. В Мингорисполкоме установили регламент. Например, картошка, морковь и капуста - не более 70 копеек за килограмм, а килограмм лука - от 60 до 90 копеек. Ветераны, инвалиды и покупатели старше 70 лет могут заказать бесплатную доставку, если мини-рынок находится далеко от дома. К слову, ярмарки проходят во всех районах столицы.

