В Минске проходят памятные мероприятия в честь юбилея ГАИ

85 лет со дня образования ГАИ - многое изменилось, прежде всего - в технической сфере. Сегодня в службе активно используются современные технические средства по контролю скорости, организации движения и видеонаблюдению. Многие новшества еще тестируются. Так сложилось, что День Независимости - 3 Июля и день образования ГАИ совпали. И в этот день мы несли службу, и было принято решение перенести все торжественные мероприятия на 9-10 июля.

Юрий Назаренко, первый замминистра внутренних дел Беларуси