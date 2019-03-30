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В Минске проходят соревнования по информационной безопасности "AgatCTF-2019"

Подобные мероприятия уже второй год подряд вызывают у IT-сообщества неподдельный интерес. В первую очередь с точки зрения подготовки специалистов в области кибербезопасности. Поскольку соревнования проводятся по международным правилам, это настоящий экзамен для специалистов своего дела. Участники - команды ведущих вузов страны, обучающих студентов в сфере IT-технологий. Как отметили организаторы, состязания ориентированы на реализацию основных направлений государственной политики в области обеспечения информационной безопасности.

Продлятся соревнования два дня. Также на завтра запланирована конференция. Участники обсудят актуальные проблемы кибербезопасности в IT-пространстве.

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