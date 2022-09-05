Как ручной. В Минске прохожие помогли аисту перейти через пешеходный переход во время оживленного трафика. Место событий - Чижовское водохранилище. Заприметили птицу возле пляжа "Жара". Аист, как видно на кадрах, которые нам прислали зрители, почти ручной. Дети попытались даже его погладить. Но необычного пешехода не испугали ни люди, ни машины, он смело прошагал через проезжую часть.