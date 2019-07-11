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В Минске прощаются с народным художником Беларуси Виктором
В эти минуты в Минске прощаются с народным художником Беларуси Виктором Громыко. Гражданская панихида проходит в здании Института истории Национальной академии наук. Рота почетного караула - дань памяти ветерану Великой Отечественной войны. Живописца не стало вчера. Он ушел из жизни в возрасте 96 лет. Виктор Громыко почти 40 лет преподавал в Академии искусств. Долгое время возглавлял Союз художников Беларуси. Проститься с мастером пришли коллеги и ученики. Похоронят народного художника на Восточном кладбище Минска.
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