В эти минуты в Минске прощаются с народным художником Беларуси Виктором Громыко. Гражданская панихида проходит в здании Института истории Национальной академии наук. Рота почетного караула - дань памяти ветерану Великой Отечественной войны. Живописца не стало вчера. Он ушел из жизни в возрасте 96 лет. Виктор Громыко почти 40 лет преподавал в Академии искусств. Долгое время возглавлял Союз художников Беларуси. Проститься с мастером пришли коллеги и ученики. Похоронят народного художника на Восточном кладбище Минска.