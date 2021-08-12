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В Минске прошел 44-й съезд Белорусского республиканского союза молодежи
Президент направил приветствие участникам 44-го съезда БРСМ
Вы - прекрасное, умное, активное, ответственное поколение, которое выросло в независимой стране и уже сейчас созидает для нее наилучшее будущее. Продолжая поддерживать и развивать лучшие традиции молодежного движения, вы генерируете интересные и нужные проекты. Убежден: у делегатов съезда много новых полезных инициатив и востребованных идей, которые будут реализованы на благо нашей любимой Беларуси, - подчеркнул Александр Лукашенко.
В числе общественно значимых направлений, в которых каждый участник БРСМ может в полной мере проявить себя, белорусский лидер назвал патриотическое воспитание, поддержку молодых семей, культуру, науку, спорт и волонтерство.
Поддержали делегатов и партнеры из соседних стран: России, Китая, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и других.
Студенческие отряды расширят географию
Сегодня молодежный форум объединил полтысячи делегатов со всей страны. В том числе 100 человек из различных категорий молодежи - учащихся, студентов, военнослужащих - представили столицу.
В формате открытого диалога приняли новую стратегию развития на ближайшие пять лет. В ее основу легли предложения и идеи молодых людей.
В стратегии особое внимание гражданско-патриотическому воспитанию. Делегаты уверены: нельзя допустить попытки переписать историю Великой Отечественной войны. Выделили для обсуждения и вопросы правового воспитания.
Также предмет разговора - работа студенческих отрядов - расширение географии и количества участников (уже в этом году заявки подали почти 30 тысяч человек). Отдельным блоком - развитие социальных сетей и молодежных мессенджеров.
Первым секретарем ЦК БРСМ избран Александр Лукьянов
В завершение работы выбрали первого секретаря Центрального комитета БРСМ. Им стал Александр Лукьянов. До этого он занимал должность начальника отдела Научно-исследовательского института пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций МЧС.
Уже завтра новый лидер БРСМ приступит к своим обязанностям. Первый рабочий день проведет с молодыми аграриями.
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