В Минске прошел автопробег "За Беларусь!"

Неравнодушные к судьбе своей страны жители столицы и даже гости сегодня вновь вышли на старт автопробега по центральным улицам Минска. Около 7 вечера участники акции начали собираться у уже традиционного места старта - парковке аквапарка "Лебяжий". Отличительный признак - на каждом автомобиле государственный флаг нашей страны, у некоторых даже не один. Многие участники акции познакомились друг другом на других подобных автопробегах. Сегодня они общаются в соцсетях и не скрывают - в стремлении и желании сохранить мир и спокойствие в нашей стране давно уже стали как одна большая дружная семья.