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В Минске прошел автопробег "За Беларусь!"
Неравнодушные к судьбе своей страны жители столицы и даже гости сегодня вновь вышли на старт автопробега по центральным улицам Минска. Около 7 вечера участники акции начали собираться у уже традиционного места старта - парковке аквапарка "Лебяжий". Отличительный признак - на каждом автомобиле государственный флаг нашей страны, у некоторых даже не один. Многие участники акции познакомились друг другом на других подобных автопробегах. Сегодня они общаются в соцсетях и не скрывают - в стремлении и желании сохранить мир и спокойствие в нашей стране давно уже стали как одна большая дружная семья.
Участники сегодняшнего автопробега проехали по проспектам Победителей и Независимости, сделали несколько кругов вокруг обелиска Победы и направились в Уручье. А уже завтра стартует еще одна масштабная акция - республиканский пробег "За Беларусь!". В этот раз колонна отправится в неблизкий путь - из Минска в Гомель, в том числе посетит мемориальный комплекс Ола в Светлогорском районе.
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