В Минске прошел автопробег за мир, процветание и спокойствие

В Минске сегодня вновь собрались неравнодушные к судьбе страны автомобилисты. По главным артериям столицы проехало более сотни машин и мотоциклов. И везде государственный флаг нашей Родины. Водители выступают исключительно за мир и спокойствие.



С участниками марафона пообщалась Лидия Заблоцкая. Наша съемочная группа находится прямо на старте автопробега. Место встречи - парковка у столичного аквапарка. Здесь к 15:00 собираются неравнодушные автомобилисты и байкеры. Каждого объединяет флаг нашей страны. Уже вчера артерии города заполнялись красно-зелеными флагами. Водители выражали свое мнение за мир, стабильность и спокойствие не только на дорогах, но и в стране.

Как видите, колонна движется по проспекту Победителей в сторону проспекта Независимости, к стеле "Минск - город-герой". Такие красно-зеленые флаги будут завтра развеваться над Минской кольцевой дорогой. Собственно, таким получился сегодня автопробег. К нему может присоединиться каждый желающий.



