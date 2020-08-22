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В Минске прошел автопробег за мир, процветание и спокойствие
В Минске сегодня вновь собрались неравнодушные к судьбе страны автомобилисты. По главным артериям столицы проехало более сотни машин и мотоциклов. И везде государственный флаг нашей Родины. Водители выступают исключительно за мир и спокойствие.
С участниками марафона пообщалась Лидия Заблоцкая. Наша съемочная группа находится прямо на старте автопробега. Место встречи - парковка у столичного аквапарка. Здесь к 15:00 собираются неравнодушные автомобилисты и байкеры. Каждого объединяет флаг нашей страны. Уже вчера артерии города заполнялись красно-зелеными флагами. Водители выражали свое мнение за мир, стабильность и спокойствие не только на дорогах, но и в стране.
Как видите, колонна движется по проспекту Победителей в сторону проспекта Независимости, к стеле "Минск - город-герой". Такие красно-зеленые флаги будут завтра развеваться над Минской кольцевой дорогой. Собственно, таким получился сегодня автопробег. К нему может присоединиться каждый желающий.
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