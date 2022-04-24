Небольшой плюс на термометре и проливной дождь - в таких погодных условиях в Минске прошел "Эко-трейл" - традиционный забег вокруг Минского моря. На выбор для бегунов были предложены три дистанции. Те, кто только влился в беговое движение, преодолевали 7 с половиной километров, продвинутые - 20 километров 100 метров, а совсем профи замахнулись на 45 километров. Участники "Эко-трейла" признаются: бег настолько прочно вошел в их жизнь, что помешать им выйти на старт уже ничего не могло. Кстати, бежали вокруг Минского моря не только минчане, в столицу Беларуси в это утро приехали любители активного образа жизни из Могилева, Витебска, Осиповичей, Солигорска, Марьиной Горки и других городов нашей страны.