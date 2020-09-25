Вектор на экологичное будущее давно взяла и Беларусь. В Минске прошел финал республиканского конкурса экостартапов: изготовление мебели из использованного пластика, бумаги - из тростника и даже переработка пищевых отходов с помощью дождевых червей. Семь лучших проектов презентовали команды из всех регионов Беларуси и столицы.



По результатам конкурса победу одержала команда из Зельвы Гродненской области: проект по изготовлению бумаги из тростника высоко оценило жюри. Авторы стартапа, кроме денежного вознаграждения, получили менторскую поддержку для дальнейшего развития.



