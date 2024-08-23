В Минске прошел форум педагогических работников

У нас есть поле для деятельности как в воспитательной работе, так и в урочной деятельности. Мы понимаем, что сегодня мы можем полагаться на традиционную систему нашей работы, но вместе с тем каждый раз вносить новое. Мы открываем проект для педагогов про образование и не только, где в диалоге они могут вырабатывать какое-то общее мнение, высказывать свою гражданскую позицию.

Марина Ильина, председатель комитета по образованию Мингорисполкома