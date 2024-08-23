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В Минске прошел форум педагогических работников
Качество образования - бренд Беларуси. Об этом во время Минского городского образовательного форума педагогических работников заявил министр образования Андрей Иванец.
В Беларуси выстроена действенная система контроля знаний. Второй год подряд в республике проходит централизованный экзамен. Он демонстрирует объективную, справедливую и прозрачную оценку знаний не только выпускников школ, но и абитуриентов.
В этом году достаточно серьезно выросли проходные баллы во все университеты. При этом в этом году на бюджетную форму образования в наши университеты мы набрали больше практически на 2,5 тыс. ребят. Мы видим, что наши ребята становятся мотивированными, выбор делают осознанно не только своей будущей профессии, но и того университета, в который хотят поступить.
Педагогический форум - сверка часов перед 1 сентября, как сработала столичная система образования в году минувшем, какие задачи предстоит решать в новом учебном сезоне.
У нас есть поле для деятельности как в воспитательной работе, так и в урочной деятельности. Мы понимаем, что сегодня мы можем полагаться на традиционную систему нашей работы, но вместе с тем каждый раз вносить новое. Мы открываем проект для педагогов про образование и не только, где в диалоге они могут вырабатывать какое-то общее мнение, высказывать свою гражданскую позицию.
Образование - основа социальной политики Беларуси, а труд преподавателя бесценен. Во время форума Наталья Кочанова поблагодарила всех работников системы образования Минска за сохранение добрых традиций, которые они передают из поколения в поколение. За особые достижения в профессиональной деятельности в рамках форума чествовали ветеранов педагогического труда и молодых специалистов.
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