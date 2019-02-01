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В Минске прошел городской этап викторины "Пионерский квиз"

Участниками стали лучшие команды из девяти районов столицы. Представители школ и гимназий проверили свои знания в шести турах. Квиз - это своеобразная гимнастика для мозга. Надо найти ответы на тему истории, общества, музыки, искусства.

Финал соревнования пройдет 13 февраля. Команды, которые займут призовые места, получат медали и подарки.

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