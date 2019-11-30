В Минске прошел III Республиканский конгресс "Мама PRO"

Масштабный форум уже в третий раз прошел в столице. Все, что вы хотели знать о беременности и родах, уходе за малышом, но боялись спросить, рассказал конгресс "Мама PRO", в котором приняли участие не только молодые родители, но и специалисты: врачи, эксперты, известные мамы и папы. В формате ток-шоу участники конгресса обсудили самые волнующие вопросы, которые возникают на всех этапах становления родителей. Гости конгресса автоматически стали студентами академии честного материнства, получили "зачетки" и, выполнив задания в различных зонах активности, на выходе получили своеобразный "диплом" - подарок, который был разработан совместно с банком "Дабрабыт" специально для мероприятия.







Пока мамы и папы изучали азбуку материнства, их дети весело и активно проводили время в импровизированном детском саду. На конгрессе коснулись вопросов не только медицинского характера. Участники мероприятия затронули и тему финансовой безопасности семьи.



