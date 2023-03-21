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В Минске прошел круглый стол на тему геноцида советского народа

Трагедия Хатыни как трагедия всего белорусского народа в годы войны. В преддверии 80-й годовщины сожжения белорусской деревни в Минске прошел круглый стол на тему геноцида советского народа.

По задумке немецких нацистов, в живых должны были остаться всего миллион 300 тысяч белорусов. В ходе расследования уголовного дела о геноциде в стране ежедневно вскрываются и фиксируются новые факты всех зверств и бесчинств, совершенных нацистами и их пособниками во время оккупации. Исторические сведения подтверждают, что белорусские земли использовались как лаборатория для зверских экспериментов. За два последних года стало известно о еще 1300 белорусских сел и деревень, пострадавших от рук карателей. Около 30 населенных пунктов разделили трагическую судьбу Хатыни и больше не возродились.

Любая наука стремится к объективности, поэтому в данном случае, если мы говорим про историю, задача - уточнить факты и обстоятельства. Для правоведов -оценить риски и причины, по которым не произошло наказание людей, которые должны были его понести. И для будущих поколений это очень важно, потому что если мы не переоценим это, не переосмыслим, мы не поймем, для чего и на чем нам воспитывать подрастающее поколение.
Наталия Селюкина, исполнительный директор Фонда содействия актуальным историческим исследованиям "Историческая память"

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