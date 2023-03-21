3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Минске прошел круглый стол на тему геноцида советского народа
Трагедия Хатыни как трагедия всего белорусского народа в годы войны. В преддверии 80-й годовщины сожжения белорусской деревни в Минске прошел круглый стол на тему геноцида советского народа.
По задумке немецких нацистов, в живых должны были остаться всего миллион 300 тысяч белорусов. В ходе расследования уголовного дела о геноциде в стране ежедневно вскрываются и фиксируются новые факты всех зверств и бесчинств, совершенных нацистами и их пособниками во время оккупации. Исторические сведения подтверждают, что белорусские земли использовались как лаборатория для зверских экспериментов. За два последних года стало известно о еще 1300 белорусских сел и деревень, пострадавших от рук карателей. Около 30 населенных пунктов разделили трагическую судьбу Хатыни и больше не возродились.
Любая наука стремится к объективности, поэтому в данном случае, если мы говорим про историю, задача - уточнить факты и обстоятельства. Для правоведов -оценить риски и причины, по которым не произошло наказание людей, которые должны были его понести. И для будущих поколений это очень важно, потому что если мы не переоценим это, не переосмыслим, мы не поймем, для чего и на чем нам воспитывать подрастающее поколение.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов