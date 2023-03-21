В Минске прошел круглый стол на тему геноцида советского народа

Любая наука стремится к объективности, поэтому в данном случае, если мы говорим про историю, задача - уточнить факты и обстоятельства. Для правоведов -оценить риски и причины, по которым не произошло наказание людей, которые должны были его понести. И для будущих поколений это очень важно, потому что если мы не переоценим это, не переосмыслим, мы не поймем, для чего и на чем нам воспитывать подрастающее поколение.

Наталия Селюкина, исполнительный директор Фонда содействия актуальным историческим исследованиям "Историческая память"