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В Минске прошел круглый стол по межконфессиональному согласию
"Межконфессиональное согласие - важнейший фактор укрепления общественного спокойствия и стабильности в стране". Именно этой теме был посвящен круглый стол сегодня в Минске. Представители госорганов, Следственного комитета и всех конфессий страны, а также ученые и парламентарии, члены образовательных учреждений и Совета Республики обсудили актуальные вопросы по взаимодействию церкви и государства на благо общества. На повестке дня также роль религиозных организаций, общественных объединений в профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании и других асоциальных явлений, ресоциализации осужденных, работы с молодежью, противодействия религиозному экстремизму и многое другое. Особую значимость мероприятие имеет в Год народного единства.
По итогам круглого стола участники приняли резолюцию, в которой признали необходимость совершенствовать взаимодействие общественных объединений, религиозных организаций и подразделений Следственного комитета в целях укрепления общественного спокойствия и согласия. Подобные круглые столы планируются провести и в регионах.
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