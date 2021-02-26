В Минске прошел круглый стол по межконфессиональному согласию

"Межконфессиональное согласие - важнейший фактор укрепления общественного спокойствия и стабильности в стране". Именно этой теме был посвящен круглый стол сегодня в Минске. Представители госорганов, Следственного комитета и всех конфессий страны, а также ученые и парламентарии, члены образовательных учреждений и Совета Республики обсудили актуальные вопросы по взаимодействию церкви и государства на благо общества. На повестке дня также роль религиозных организаций, общественных объединений в профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании и других асоциальных явлений, ресоциализации осужденных, работы с молодежью, противодействия религиозному экстремизму и многое другое. Особую значимость мероприятие имеет в Год народного единства.