Новые возможности диагностики болезней. В Минске прошел Международный форум радиологов. Ведущие специалисты из 9 стран и доктора из всех регионов Беларуси встретились для обсуждения мировых достижений рентгенологии, магнитно-резонансной томографии, ультразвуковой диагностики, ядерной медицины и радиационной безопасности. По данным ВОЗ, 80% диагнозов врачи ставят именно с помощью радиологических методов исследования.

Также иностранные гости посетили Республиканский клинический медцентр, где познакомились с работой маммологического кабинета. Вице-президент Европейского общества радиологов подчеркнул, что вскоре белорусские медики получат обучающие гранты с возможностью обучаться радиологии в европейских странах.

Борис Бырклячич, замглавы Европейского общества радиологов, профессор загребского университета (Хорватия): "Европейское общество радиологов настроено на совместную работу с белорусскими специалистами. Мы надеемся, к 2020 году Беларусь войдет в Европейское общество радиологов, и мы будем выполнять совместные проекты".