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В Минске прошел Международный форум радиологов
Новые возможности диагностики болезней. В Минске прошел Международный форум радиологов. Ведущие специалисты из 9 стран и доктора из всех регионов Беларуси встретились для обсуждения мировых достижений рентгенологии, магнитно-резонансной томографии, ультразвуковой диагностики, ядерной медицины и радиационной безопасности. По данным ВОЗ, 80% диагнозов врачи ставят именно с помощью радиологических методов исследования.
Также иностранные гости посетили Республиканский клинический медцентр, где познакомились с работой маммологического кабинета. Вице-президент Европейского общества радиологов подчеркнул, что вскоре белорусские медики получат обучающие гранты с возможностью обучаться радиологии в европейских странах.
Борис Бырклячич, замглавы Европейского общества радиологов, профессор загребского университета (Хорватия): "Европейское общество радиологов настроено на совместную работу с белорусскими специалистами. Мы надеемся, к 2020 году Беларусь войдет в Европейское общество радиологов, и мы будем выполнять совместные проекты".
По последним данным, ежегодно в Беларуси проводится около 25 миллионов лечебно-диагностических лучевых методов исследований.
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