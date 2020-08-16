Сегодняшний митинг возник спонтанно. Без длительной подготовки. Последнее десятилетие страна жила, скорее, модернизацией экономики и преодолением внешних кризисов - от мирового финансового до пандемии, чем митинговала. Просто некогда было выходить на площади - была задача укрепить суверенитет в каждой отрасли: от дорог до энергетики, от медицины, которая спасла в пандемию, до высоких технологий. Причем высоких не только в космосе или IT, но и в АПК, и машиностроении.И хотя информацию о митинге "За Беларусь" разместили ближе к вечеру, люди пришли. Те, кому важна судьба суверенной и справедливой Беларуси, те, кому надоело отрицание большого пройденного пути и их побед, включая победу на выборах. Как это было - главный материал "Главного эфира".



Рассказывает Андрей Кривошеев. Меньше чем за день. Без рекламы и продвижения в социальных сетях. Днем в воскресенье, в уборочную, но белорусы нашли время и возможность приехать в Минск и выразить свою солидарность с государством, которое сами построили и модернизировали.



На вопрос: "За что вышли?" - абсолютное большинство ответило: "За Беларусь"

Неделимую, как пытаются разделить нас в основном иностранные медиа. Безопасную - чтобы на улицы наших городов вернулась уверенность в завтрашнем дне, без насилия и беспорядков, угроз и давления извне. Это чувство тревоги испытывают сегодня от Минска до самых до окраин по обе стороны политических баррикад. У людей, конечно, накипело за последнюю неделю. Спорят даже в семьях, не говоря уже о площади Независимости, где столько людей и столько мнений. Но это спор цивилизованных людей, каждый из которых хочет стране лучшего будущего.

У этого митинга даже не было официального ведущего - роль взял глава символично Белой Руси - самой массовой общественно-политической организации Беларуси, когда вся площадь Независимости - одна из самых больших в Европе - призывает к миру, спокойствию и стабильности, это воодушевляет. Особенно, когда с болью об украинской трагедии говорит украинка: прошу вас, не повторяйте нашего. Разные мнения, разные политические позиции, но на то и существует политика и политический диалог в рамках закона. Политик Олег Гайдукевич эмоционален.Абсолютно без сценария на митинге выступают герой-врач и герой-военный, простые труженики села и промышленности, многодетная мать и активная молодежь.Посыл один - не остановить страну, не проявить слабость внутри и для внешних наблюдателей. Не потерять наше национальное достояние. С огромной любовью к Беларуси звучит и уверенный детский голос с легендарной песней. Это полная импровизация. Отсюда неловкость. Казалось, эмоциональнее уже не возможно. Обратная связь. Люди опираются на Президента, Глава государства - на людей. Вот она - солидарность.





Президент откровенен о ситуации в стране. Трудный момент