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В Минске прошел отборочный тур конкурса исполнителей молодежной песни СГ

Площадка для творчества и кузница молодых талантов: в Минске прошел отборочный тур конкурса исполнителей молодежной песни 16-го фестиваля "Молодежь - за Союзное государство". Более 20 ребят со всей Беларуси продемонстрировали творческие способности на сцене Молодежного театра эстрады. Вокальные данные и исполнительское мастерство оценивало профессиональное жюри.


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В этом году я принимаю участие как член жюри не только сегодняшнего отбора, но и как член жюри самого фестиваля, поэтому в Смоленске все увидимся. И хочу сказать еще, что в рамках этого фестиваля будет премьера композиции, которую мы совместно написали вместе с Александром Еловских под названием "Беларусь и Россия.
Алена Ланская, заслуженная артистка Беларуси

Участники отборочного тура исполнили по две песни, одна из них раскрывает тему любви к Родине, вторая отражает современные молодежные тенденции. Всего для участия в конкурсе допускается не более 20 конкурсантов: от Беларуси - до 8 человек, от России - до 12.


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"В этом конкурсе я принимаю участие впервые, волнительно, хочется показать себя с лучшей стороны. Я думаю, все конкурсанты покажут себя на высшем уровне", - поделилась своими впечатлениями участница отборочного тура Полина Новицкая

Конкурс исполнителей молодежной песни станет центральным событием программы фестиваля "Молодежь - за Союзное государство", который пройдет в Смоленске с 5 по 9 сентября.

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