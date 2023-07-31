В Минске прошел отборочный тур конкурса исполнителей молодежной песни СГ

В этом году я принимаю участие как член жюри не только сегодняшнего отбора, но и как член жюри самого фестиваля, поэтому в Смоленске все увидимся. И хочу сказать еще, что в рамках этого фестиваля будет премьера композиции, которую мы совместно написали вместе с Александром Еловских под названием "Беларусь и Россия.

Алена Ланская, заслуженная артистка Беларуси