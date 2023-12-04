В Минске прошел первый международный форум по криптовалюте и блокчейну Crypto Bridge

Первый международный форум по криптовалюте и блокчейну Crypto Bridge прошел вМинске. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Парквысоких технологий.

Мероприятие стало площадкой для обмена знаниями и опытом между предпринимателями, инвесторами, IT-специалистами, аналитиками и разработчиками. Главное криптособытие года собрало более 2 тыс. участников из 20 стран, среди которых представители компаний-резидентов Парка высоких технологий. Участники погрузились во многие темы криптосферы, главными из которых стали блокчейн-технологии, майнинг, финтех и банкинг, искусственный интеллект, информационная безопасность, регулирование и правовые аспекты криптобизнеса, аудирование компаний и проектов, стартапы и инвестиции.

На секции "Регулирование" заместитель начальника секретариата Наблюдательного совета ПВТ Кирилл Залесский рассказал о ПВТ как пространстве, где создаются талантливые проекты, сфера регуляции в блокчейн индустрии, о действующем правовом режиме, видах деятельности в сфере оборота токенов согласно декрету №8 "О развитии цифровой экономики" и требованиях к ним.

Кроме того, Кирилл Залесский принял участие в панельной дискуссии "Идеальная среда для развития блокчейн индустрии". "В настоящее время в соответствии с указом №80 Президента разрабатывается концепция развития сферы токенов с привлечением всех участников рынка. Мы ожидаем, что эта работа усовершенствует регулирование с учетом наработанной правовой практики и лучших кейсов международного опыта", - отметил он.