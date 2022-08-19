В Минске прошел показ новой школьной формы отечественных производителей

Коллекция показала, что деловой стиль одежды - это достойно, красиво, эстетично. И когда все дети и педагоги придерживаются делового стиля одежды - это сразу же уровень. И то, что мы видели, можно быть очень красивыми и выглядеть достойно, используя или покупая одежду белорусских производителей.

Оксана Махнач, директор специальной общеобразовательной школы № 18 г. Минска для детей с тяжелыми нарушениями речи