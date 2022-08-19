ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Минске прошел показ новой школьной формы отечественных производителей

Деловые образы в стильных вариациях. В Минске прошел показ новой школьной формы отечественных производителей. Жакеты, жилетки, юбки, брюки и блузки - моделями стали сами школьники. Они одни из первых смогли оценить комфорт и дизайн. Кстати, белорусские производители учли и современные тенденции. К привычной классике - клеш, оверсайз, шорты и кеды. Оценить качество смогли учителя и родители.

Коллекция показала, что деловой стиль одежды - это достойно, красиво, эстетично. И когда все дети и педагоги придерживаются делового стиля одежды - это сразу же уровень. И то, что мы видели, можно быть очень красивыми и выглядеть достойно, используя или покупая одежду белорусских производителей.
Оксана Махнач, директор специальной общеобразовательной школы № 18 г. Минска для детей с тяжелыми нарушениями речи

Приобрести школьную форму можно в эти выходные с 11:00 до 18:00 на большой ярмарке у Дворца спорта. Для покупателей универмаги Минска подготовили скидки.

Фото:БелТА

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все