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В Минске прошел показ новой школьной формы отечественных производителей
Деловые образы в стильных вариациях. В Минске прошел показ новой школьной формы отечественных производителей. Жакеты, жилетки, юбки, брюки и блузки - моделями стали сами школьники. Они одни из первых смогли оценить комфорт и дизайн. Кстати, белорусские производители учли и современные тенденции. К привычной классике - клеш, оверсайз, шорты и кеды. Оценить качество смогли учителя и родители.
Коллекция показала, что деловой стиль одежды - это достойно, красиво, эстетично. И когда все дети и педагоги придерживаются делового стиля одежды - это сразу же уровень. И то, что мы видели, можно быть очень красивыми и выглядеть достойно, используя или покупая одежду белорусских производителей.
Приобрести школьную форму можно в эти выходные с 11:00 до 18:00 на большой ярмарке у Дворца спорта. Для покупателей универмаги Минска подготовили скидки.
Фото:БелТА
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