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В Минске прошел Республиканский фестиваль равных возможностей "Время сильных"

Равные возможности и безграничное творчество. В Минске прошел гала-концерт 1-го Республиканского фестиваля "Время сильных". Звездный финал собрал более 70 инклюзивных коллективов и сольных исполнителей со всей страны. Вокал, жестовая песня, хореография, цирковое и театральное искусство - лауреаты показали свои таланты в разных жанрах.

Отборочные туры состоялись у нас по всей стране. В них приняло участие 400 талантливых людей с инвалидностью. Очень важно, что это были самые разные люди: это и посетители наших центров социального обслуживания населения, это и работники предприятий, общественных объединений инвалидов. Физические возможности бессмысленны без парящей души. Как раз участников нашего фестиваля любовь к творчеству окрыляет и показывает, что нет ничего невозможного.
Марина Артеменко, замминистра труда и социальной защиты Беларуси

Самые яркие номера региональных туров вошли в афишу финала, в том числе совместно с артистами белорусской эстрады.

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