В Минске прошел Республиканский фестиваль равных возможностей "Время сильных"

Отборочные туры состоялись у нас по всей стране. В них приняло участие 400 талантливых людей с инвалидностью. Очень важно, что это были самые разные люди: это и посетители наших центров социального обслуживания населения, это и работники предприятий, общественных объединений инвалидов. Физические возможности бессмысленны без парящей души. Как раз участников нашего фестиваля любовь к творчеству окрыляет и показывает, что нет ничего невозможного.

Марина Артеменко, замминистра труда и социальной защиты Беларуси