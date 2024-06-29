В Минске прошел Республиканский праздник выпускников вузов "Паруса мечты" - самые яркие и трогательные моменты

На всех парусах во взрослую жизнь. 28 июня 3 тыс. новоиспеченных дипломированных специалистов со всех уголков страны приняли участие в Республиканском празднике выпускников высших учебных заведений "Паруса мечты". Грандиозный open-air прошел на набережной Свислочи. Такой формат торжества - подарок главы государства лучшим представителям белорусской молодежи, которые своим трудом доказали, что способны реализовать не только собственные амбиции, но и работать на благо страны.

Самые яркие и трогательные моменты особенного дня - в репортаже Нины Можейко.

Алый закат на расправленных парусах. Горячие сердца пишут свою кардиограмму новой взрослой жизни. Впереди длинный путь. Понадобится сноровка и снаряжение и, конечно, хорошая команда, с которой не только учиться, работать, но отдыхать можно на славу.





Грандиозный праздник прошел на набережной Свислочи

Несмотря на масштаб, атмосфера на празднике была по-настоящему семейной. Только вечером 28 июня в неформальной обстановке можно было сделать селфи с министром, пообщаться с ректором своего вуза.

Белорусское образование со знаком качества

Белорусское образование со знаком качества. В этом году альма-матер с дипломом покинули 44 тыс. выпускников. Уже завтра многие из них займут рабочие места и станут молодыми специалистами. Кажется, они сделали свой выбор и ни о чем не жалеют.

Мне хотелось бы, чтобы каждый из этих молодых людей, которые сегодня с абсолютной уверенностью и смелостью смотрят в будущее, чтобы это будущее оправдало их надежды, чтобы было побольше удач, а те преграды, которые обязательно будут у каждого из них в жизни, они преодолевали, преодолевали с честью и достоинством. Андрей Иванец, министр образования Беларуси

Такое плечо, на которое можно положиться вчерашним выпускникам, а сегодня молодым специалистам, подставило государство. Бюджетники, отличники учебы получили распределение и уже завтра займут рабочие места.

Похоже их успех - это образ мышления. Система маленьких шагов, которую они освоили постепенно, шаг за шагом, от школы до вуза.

Во Дворце Независимости наградили лучших выпускников вузов

28 июня глава государства отметил лучших из лучших. Церемония прошла накануне главного государственного праздника - Дня Независимости. Это дань памяти поколению победителей. Сегодня важно не забывать и приумножать то, что было сделано до нас. Это красной линией проходит в обращении Президента к молодежи.

Президент сказал, что всегда волнуется, когда встречается с молодежью. "Всегда думаю о том, как вы воспринимаете нашу политику. Есть разные мнения, разные понимания жизни, но моя мечта в том, чтобы вы правильно оценили и правильно восприняли то, что сейчас происходит", - отметил белорусский лидер.



"Потому что основа любой жизни - не в разрушении, а в созидании. А созидание - это использование всего того опыта и достижений, которые выработало человечество до вас, - подчеркнул Президент. - Мы говорили сегодня много о Беларуси, что многое сделали. Мы что-то сделали. Совсем немного - по сравнению с тем, что было сделано до нас".



"Но если бы мы не стояли на плечах гигантов, как говорили великие, если бы не использовали то, что до нас было создано, мы бы сегодня и не встречались с вами", - заметил Александр Лукашенко.



"Поэтому цените то, что было создано до вас. Используйте это. Используйте как фундамент для строительства не только своей личной жизни, но и государства в целом. Хотя судьба любого государства, жизнь любого государства - это жизнь лично каждого из вас", - резюмировал Президент.

Их талант и усилия на общее благо - национальное достояние и символ страны. Поэтому поощрение юности сегодня - вклад в стабильное и зрелое завтра этих молодых людей и страны в целом.

Вместе с профессорским составом "на пристани" зажгли местный танцпол. Попрощались с высокими каблуками и даже поставили рекорд. Тысячи выпускников приняли участие в масштабном танцевальном флешмобе.

Большому кораблю, как известно, большое плавание, даже если судно омывают отнюдь не морские, а речные волны. Паруса мечты поднялись над Свислочью.





И, конечно, самый трогательный момент - встреча с "Алыми парусами". Для каждого эти паруса мечты свои. Каждый из 3 тыс. выпускников, которые единовременно оказались в одном месте и в одно время, загадал свое заветное желание.

В честь выпускников дали грандиозный салют