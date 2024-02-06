В Минске прошел республиканский учебно-методический сбор молодежных отрядов охраны правопорядка

Республиканский учебно-методический сбор молодежных отрядов охраны правопорядка прошел 6 февраля в Минске. Он объединил около 300 бойцов и их командиров из всех регионов Беларуси. Прошла проверка практических знаний по секциям: основы огневой, строевой и военно-медицинской подготовки, основы радиационной, химической и биологической защиты и занятия по правовой грамотности. Эта дополнительная подготовка дает возможность улучшить профессиональные навыки и определиться с выбором будущей профессии.

Это по большому счету готовые кадры для службы в Вооруженных Силах Республики Беларусь, для обучения в силовых высших учебных заведениях страны. Наших ребят мы также активно привлекаем в ходе электоральной кампании. Они в сопровождении органов внутренних дел в составе добровольных дружин будут осуществлять охрану общественного порядка.

Это по большому счету готовые кадры для службы в Вооруженных Силах Республики Беларусь, для обучения в силовых высших учебных заведениях страны. Наших ребят мы также активно привлекаем в ходе электоральной кампании. Они в сопровождении органов внутренних дел в составе добровольных дружин будут осуществлять охрану общественного порядка.

"В МООП я вступила потому, что это не только про наше военно-патриотическое воспитание, это еще про силу воли, дисциплину и сплочение, то есть работа в команде. Это помогает нам развиваться еще больше, работать над собой и служить на благо нашей республики", - сказала студентка Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий Полина Артемчик.