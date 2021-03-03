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В Минске прошел семинар, посвященный заявкам от физических и юридических лиц, особенностям законодательства и практике применения
Совершенствование законодательства
В этом году предусмотрено внесение изменений в закон "Об обращении граждан и юридических лиц". Например, негативная тенденция последних лет: форму для диалога все чаще используют как инструмент психологического давления, забрасывая организации или исполкомы однотипными сообщениями. Эта работа отвлекает от действительно важных проблем. Но по законодательству каждое письмо должно быть рассмотрено. При этом важно отличать действительно проблемный вопрос от пустышки в красивой и пафосной упаковке. Планируется, что нововведения защитят от тех, кто злоупотребляет подобной формой. Парламентарии изучают инструменты защиты в странах Балтии, Восточной Европы и СНГ.
Ирина Довгало, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Сегодня тема злоупотребления правом на обращение уже существует у многих, если не сказать, что у всех. Если человеку дается ответ и с ним прекращена переписка, а он, не давая новых фактов и аргументов, продолжает идти, ему так интересно. Он этим живет. Есть целый ряд моментов, которые в обязательном порядке должны найти свое отражение".
Валентина Ражанец, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Обращений достаточно много, но это и хорошо. Мы видим весь спектр вопросов, которые есть в регионах. Для этого нужно знать глубину и тонкости. В электронные обращения нужно внести изменения. В получение их. Может быть, поработать с книгой замечаний и предложений".
Планируется создать единую интегрированную систему обращения граждан. Там можно будет разместить письмо и видеть всю историю его рассмотрения. Это поможет повысить уровень и качество работы.
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