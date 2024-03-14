ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Минске прошел шахматный турнир, посвященный Дню Конституции

Игры разума или интеллектуальная борьба. В Минске прошел шахматный турнир, посвященный Дню Конституции Беларуси. 23 участника - представители различных организаций и профессий - состязались в 9 турах (партии по 10 минут). Организатор соревнований - общественное объединение "Патриоты Беларуси".

15 марта Беларусь отметит День Конституции. Главному закону страны исполнится 30 лет.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все