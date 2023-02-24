В Минске прошел спортивный праздник для юных защитников Отечества

Я очень счастлива находиться сегодня в такой сильной компании, чувствуешь себя хрупкой девочкой. Хотя в спорте мы обязаны быть сильными, показывать достойные результаты, но здесь я себя ощущаю слабой, защищенной. И очень счастлива, что в такой сильный день к 23 Февраля нахожусь здесь, с ребятами, поддерживаем их всячески. Нужное мероприятие, нужно, чтобы ребята были в тонусе, в спортивной форме.

Анастасия Мирончик-Иванова, призер чемпионатов мира и Европы по легкой атлетике