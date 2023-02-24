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В Минске прошел спортивный праздник для юных защитников Отечества

Состязанием в силе, скорости и выносливости отметили День защитников Отечества на базе воинской части 3214. На спортивной площадке представители военно-патриотических клубов от факультета внутренних войск Военной академии, МЧС и Минобороны, а также учащиеся лицея МВД. 4 команды соревновались в нескольких этапах эстафеты и перетягивании каната. Перед началом состязаний - показательное выступление от курсантов Военной академии.

Элемент спортивно-патриотического воспитания, военного воспитания. Нужно понимать, что защитник Отечества - это вовсе не тот человек, который в этот день позволяет себе какие-то излишества. Тот, кто действительно защищает Отечество, всегда находится на боевом посту, поддерживает себя в соответственной физической форме. Естественно, мы исходим из того, что ребята, получив такой опыт, такой заряд, запомнят это. Для них это станет здоровой традицией.
Александр Шпаковский, политолог
Я очень счастлива находиться сегодня в такой сильной компании, чувствуешь себя хрупкой девочкой. Хотя в спорте мы обязаны быть сильными, показывать достойные результаты, но здесь я себя ощущаю слабой, защищенной. И очень счастлива, что в такой сильный день к 23 Февраля нахожусь здесь, с ребятами, поддерживаем их всячески. Нужное мероприятие, нужно, чтобы ребята были в тонусе, в спортивной форме.
Анастасия Мирончик-Иванова, призер чемпионатов мира и Европы по легкой атлетике

Судьи оценивали скорость и технику выполнения упражнений. По итогу лучшие в обоих состязаниях - учащиеся лицея МВД, второе место у воспитанников клуба факультета внутренних войск Военной академии.

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