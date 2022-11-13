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В Минске прошел традиционный закалфест

В омут с головой. Фестиваль для любителей закаливания прошел 13 ноября в Минске. К массовому старту присоединились как парни, так и девушки, которые могли выбрать дистанцию под себя, минимальная составила 2,5 километра, максимальная - 15. Участники соблюдали дресс-код - купальники для девушек и голый торс для мужчин. После пробежки обязательное обливание, контрастный душ и небольшой заплыв в Комсомольском озере. Для многих такие окунания не были впервой. Кого-то родители приучали к закаливанию с детства, кто-то самостоятельно начал экстремальное оздоровление немногим ранее. Но ясно одно, у всех были максимально положительные впечатления и эмоции.

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ергей Зыков, ведущий специалист Белорусской федерации легкой атлетики:

На финише участников ждала баня-бочка, в которой можно было согреться после холодной воды Комсомольского озера. Кстати, подобный закалфест не последний в этом году. К примеру, таким же образом можно будет провести и уходящий 2022-й. Новогоднее мероприятие запланировано на 31 декабря.

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