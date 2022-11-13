В Минске прошел традиционный закалфест

В омут с головой. Фестиваль для любителей закаливания прошел 13 ноября в Минске. К массовому старту присоединились как парни, так и девушки, которые могли выбрать дистанцию под себя, минимальная составила 2,5 километра, максимальная - 15. Участники соблюдали дресс-код - купальники для девушек и голый торс для мужчин. После пробежки обязательное обливание, контрастный душ и небольшой заплыв в Комсомольском озере. Для многих такие окунания не были впервой. Кого-то родители приучали к закаливанию с детства, кто-то самостоятельно начал экстремальное оздоровление немногим ранее. Но ясно одно, у всех были максимально положительные впечатления и эмоции.