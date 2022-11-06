3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Минске прошел ультрамарафон
Настоящих любителей бега не остановит ни моросящий дождь, ни пронизывающий ветер. Это доказал сегодняшний ультрамарафон, на старт которого вышли около 100 человек. Участники забега замахнулись на 50 километров. Стартовав от "Палова Арены", они пробежались по пешеходной части велодорожки, развернулись на границе с кольцевой, заглянули даже в Серебрянку. На финише каждый получил памятную медаль. Кстати, дождливую погоду участники ультрамарафона назвали мотивирующей.
Помимо ультрамарафона в рамках забега прошел и классический марафон, в том числе и чемпионат Беларуси среди ветеранов.
Читать также:
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов