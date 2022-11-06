В Минске прошел ультрамарафон

Настоящих любителей бега не остановит ни моросящий дождь, ни пронизывающий ветер. Это доказал сегодняшний ультрамарафон, на старт которого вышли около 100 человек. Участники забега замахнулись на 50 километров. Стартовав от "Палова Арены", они пробежались по пешеходной части велодорожки, развернулись на границе с кольцевой, заглянули даже в Серебрянку. На финише каждый получил памятную медаль. Кстати, дождливую погоду участники ультрамарафона назвали мотивирующей.