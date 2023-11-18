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В Минске прошел вечер, посвященный 100-летию провозглашения Турции

С турецким колоритом в историческом сердце Минска. Вечер, посвященный столетию провозглашения этой республики, прошел 17 ноября в концертном зале "Верхний город". Для гостей праздника (а в числе приглашенных были дипломатические миссии разных государств, представители руководства нашей страны) подготовили музыкальный вояж по Турции. Впервые в Беларуси с концертом выступил популярный инструментальный коллектив дружественной нам страны "Нова трио". В сопровождении скрипки, виолончели и фортепиано звучала как классическая музыка, так и народные турецкие мелодии.

Для нас важно показать белорусскому зрителю наше искусство, познакомить с трудами турецких композиторов, где вплетены национальные мотивы. Ведь искусство способствует сближению стран. Радует, что наши страны могут по-дружески поддерживать друг друга, вести диалог, на многие вопросы у нас схожие точки зрения.
Мустафа Озджан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Беларуси

Музыкальное поздравление от "Нова трио" не единственное мероприятие в Беларуси, посвященное столетию провозглашения Турции. Также посольство этой республики организовало торжественный прием, на котором поделилось успехами и достижениями за вековую историю, а также результатами тесного сотрудничества с нашей страной.

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