В Минске прошел вечер, посвященный 100-летию провозглашения Турции

Для нас важно показать белорусскому зрителю наше искусство, познакомить с трудами турецких композиторов, где вплетены национальные мотивы. Ведь искусство способствует сближению стран. Радует, что наши страны могут по-дружески поддерживать друг друга, вести диалог, на многие вопросы у нас схожие точки зрения.

Мустафа Озджан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Беларуси