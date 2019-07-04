В Минске прошел военный парад в честь Дня Независимости

Беларусь встретила один из главных праздников - День Независимости - традиционным парадом. Он в этом году сместился на девять часов вечера. Что не помешало белорусам и гостям столицы насладиться по-военному четкой чеканкой пеших коробок, стройными рядами авиации и боевой техники. Торжественное мероприятие прошло под аккомпанемент оркестра.







Алексей Волков собрал самые яркие моменты парада. Тысячи военнослужащих, сотни единиц легендарной и совершенно новой техники, невероятное количество зрителей и телезрителей - все это парад на 3 Июля. 75 лет назад освободили Минск, а с ним и всю Беларусь. Да, это огромный кусок времени, но помнить и сделать все, чтобы подобное не повторилось, прописано в нас, белорусах, на генетическом уровне. Но вернемся на несколько часов назад. Второй раз в истории и впервые именно на День Независимости парад прошел в вечернее время. С такой необычной задачей справились более чем достойно, авиация взяла на себя роль первой скрипки белорусского неба. Полсотни самолетов и вертолетов, среди них и гости из России. Танец цвета хаки подхватывает пешая колонна военнослужащих, среди которых - и это традиция: силы специальных операций, военные из Китая, знаменные группы из близких Беларуси государств. Ну, и куда без главного украшения шествия - красивых дам.



3 июля - одна из ключевых дат в истории Беларуси

Дата, когда страна поняла: у нее есть будущее. Парад действительно красивая, победная традиция. Которая сохраняется не просто так: это дань памяти погибшим героям Великой Отечественной войны и не менее важная возможность держать ясность ума, особенно когда отдельные страны словно двигаются по спирали истории. Солдат - основа армии, ее двигатель, глаза и сердце. Кстати, семьдесят процентов образцов на параде - новейшие единицы либо заметно улучшенные. Бронеавтомобили "Волат", "Защитник", самое громкое имя в отечественной армии - "Полонез". Время неумолимо бежит вперед, и с каждым годом ряды тех, кто боролся за Беларусь, отстаивал ее в жестоких боях, становятся все меньше. И все же ветераны приходят почтить память погибших друзей и родных.







При всей торжественности этот день еще и во многом личный