Перерегистрация партии, омоложение состава и планы на будущее. В Минске прошел XIV съезд Коммунистической партии Беларуси. Он собрал делегатов не только из нашей страны, а также России и других государств. Одна из главных задач КПБ - внесение изменений и дополнения в устав. Изменения в законодательстве страны диктуют правила для политических объединений. Кстати, среди гостей съезда глава КПРФ России Геннадий Зюганов. О чем говорили делегаты? Обозреватель АТН Алексей Волков продолжит.

По заветам Ильича. XIV съезд Компартии Беларуси проходит накануне дня рождения Ленина, однако задачи, которые стоят перед коммунистами, отсылают к более позднему периоду и другому деятелю XX века: нужно перестраиваться.

Современная ипостась Коммунистической партии не обещает догнать и перегнать, да и кузькину мать показывать никому не собирается. Задача съезда - омолодить состав и поменять устав. КПБ пройдет перерегистрацию.

Наша задача - сделать современный посыл молодежи и нашим гражданам для того, чтобы участвовали в политической жизни страны и не были равнодушными, и не кивать на то, что кто-то это сделает, потому что, к сожалению, враг не дремлет. Алексей Сокол, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси

Коммунизм - это про коллективизм. На съезд приехали сотни человек со всех уголков Беларуси и России. Но больше всего ждали, конечно, Геннадия Зюганова. Политику вот уже 16 пятилеток, но комсомольского духа и задора он точно не растерял.

Самое большое зло, которое появилось на планете, - это фашизм. Его родил крупный финансовый капитал. Гитлер бы остался опереточной фигурой, если бы его не финансировали американские банкиры, не поддержали английские спецслужбы. Сегодня снова эта коричневая короста расползается по всей планете. Геннадий Зюганов, председатель Центрального комитета Коммунистической партии России









И хотя критика не шоколад, чтобы ее любить, делегаты понимают: есть недоработки, которые важно устранять, - все во имя человека и для блага человека.

В основе проблемы человека, его права, его возможность жить на этой земле в мире и согласии, иметь возможность работать, получать заработную плату, иметь возможность учиться, если нужно поправить здоровье и так далее. Но мы за то, чтобы государство оставалось социально ориентированным. Георгий Атаманов, член Коммунистической партии Беларуси

Уже в следующем году в Беларуси пройдет единый день голосования, и коммунисты как важная политсила тоже к нему готовятся. Кстати, свою поддержку по сути старейшей партии страны готов оказать и российский собрат.

Геннадий Зюганов, председатель Центрального комитета Коммунистической партии России: Съезд готовит к выборам. Я максимально буду поддерживать своих друзей, я все делал для того, чтобы команда Лукашенко укрепилась.

В Минске пройдет антифашистский форум