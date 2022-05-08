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В Минске прошел "Забег отважных"
Минск спортивный дань уважения Великой Победе и героям тех событий сегодня отдал специально организованным "Забегом отважных" в парке Победы! Более полутора тысяч любителей бега вышли на старт: участников в зависимости от возраста, а самому младшему совсем недавно исполнилось только 4 года, ожидала дистанция от 400 до 2400 метров. Поклонникам здорового образа жизни необходимо было преодолеть полосу препятствий, лабиринт, водные преграды и даже проползти под военной техникой. Но главный посыл забега - никто и ничто не забыто - Беларусь помнит героев Великой Отечественной войны и цену Победы!
Каждый участник забега получил памятную медаль, а победители и призеры ценные призы!
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