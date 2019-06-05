В Минске прошла благотворительная акция "Особенная жизнь, творчество и звезда"

"Особенная жизнь, творчество и звезда". Благотворительная акция под таким названием прошла в Минске. Дети с разными заболеваниями в течение месяца готовили творческие номера - песни, стихи, танцы, а также делились своими мечтами. Завершилась акция концертом, маленькие звезды вышли на сцену вместе со знаменитыми белорусскими артистами.



Во время концерта проходила выставка детских рисунков, проводились мастер-классы и интерактивные игры. Ярким моментом стал флешмоб в поддержку белорусского детского хосписа.



