В Минске прошла "Экспертная среда"

Тема коронавируса стала самой читаемой у белорусов. Это подтверждает мониторинг наших коллег из БелТА. Впрочем, в СМИ все чаще говорят о медицинской стороне проблемы, а вот какие экономические, политические и геополитические последствия могут быть у такой резонансной темы, в проекте «Экспертная среда» сегодня обсудили политологи, историки и аналитики Белорусского института стратегических исследований. Ухань - это пятый по величине город Китая. Один из экономических центров. Там находятся ключевые базы. Да и в целом весь юго-восток Поднебесной - это 80 % ВВП страны. Там же находится транспортный центр. Полную версию дискуссии можно найти на сайте БелТА.