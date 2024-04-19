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В Минске прошла конференция, посвященная судьбам женщин войны

В Минске прошла конференция, посвященная судьбам женщин войны. Форум является частью масштабного общегородского проекта "Память через века". Идея его проведения связана со знаковой для страны датой - 80-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Утром участницы конференции возложили цветы к памятным местам столицы, в том числе к стеле "Минск - город-герой", монументу Победы, в мемориальном комплексе "Тростенец" и др. Также в программе посещение учреждений культуры и экскурсия по предприятиям Беларуси. Позже участники форума отправились на общее пленарное заседание в один из конгресс-холлов столицы.

Важно говорить и помнить о том, что происходило, для того чтобы не допустить в будущем такую беду. Я думаю, что белорусская женщина - это не только тыл, но и передовая.
Елена Осмоловская, участница конференции

Женская конференция прошла в Беларуси во второй раз. В ней приняли участие представительницы трудовых коллективов и организаций Минска, а также активистки из Российской Федерации - более 650 представительниц прекрасного пола.

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