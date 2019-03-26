В Минске прошла квалификация на первый официальный чемпионат мира по брейк-дансу, который пройдет летом в Китае. За право представлять Беларусь на топовом соревновании боролись юноши и девушки из Минска, Барановичей, Пинска и Бреста.



Минск принимал виртуозов со всей Беларуси

Что такое дроп и фриз и как правильно крутить мельницу, расскажет Илья Цветков. Устоять на месте для Никиты Тинкевича - непростая задача. Все время в движении. Брейком парень занимается уже семь лет - увлекся еще в детском саду. И теперь каждый день совершенствует сложные элементы энергичного танца. Юный би-бой признается: мечтает стать чемпионом мира. Никита - один из двухсот участников национальной квалификации на первый официальный чемпионат мира по брейк-дансу. Минск принимал виртуозов со всей Беларуси. Соревновались они в четырех номинациях. Вместе с юношами на танцпол выходили и девушки.







Брейк-данс - не просто танец, скорей - спортивная дисциплина

Одни из самых сложных элементов в брейк-дансе - это элементы с фиксацией движения в воздухе. И называются они простым словом "фриз". Например, вот это фриз на одной руке. Чтобы повторить такое, мне понадобится не один год тренировок. Брейк-данс - не просто танец, скорей - спортивная дисциплина. Чтобы изучить даже самые простые движения, необходимо иметь отличную физическую подготовку. Разнообразные элементы и фиксации требуют выносливости и способности держать баланс тела.







Би-боинг - так еще называют брейк-данс - появился в Бронксе (одном из районов Нью-Йорка) в конце шестидесятых. Под необычный, будто ломаный ритм танцоры сочетали падение на землю с виртуозными вращениями. В Минске это танцевальное движение стремительно развивается. Би-боинг - одна из дисциплин, которую планируют включить в программу Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Минск не раз становился ареной для международных соревнований по би-боингу