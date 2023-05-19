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В Минске прошла молодежная ярмарка вакансий
Более 30 организаций и около тысячи рабочих мест. Молодежная ярмарка вакансий накануне собрала в столичном Дворце детей и молодежи несколько сотен школьников.
Официант, бармен, слесарь, медицинский регистратор, грузчик, дорожный рабочий, маляр-штукатур - выбор на любой вкус и возраст. Потрудиться также предлагают в составе студенческих отрядов. На время летних каникул это отличная возможность заработать свои первые деньги. Есть места и для постоянного трудоустройства.Для школьников от 14 до 16 лет расширили перечень легких видов работ. Теперь ребята могут в магазинах сортировать, упаковывать товары и выкладывать их на полки, а на объектах общественного питания сервировать столы, на автомойках - вручную мыть машины.
Молодые люди сразу на месте получили консультацию и прошли собеседование с работодателями. Для тех, кто еще не определился с выбором подработки, профессиональное тестирование и мастер-классы. Общереспубликанская ярмарка вакансий для молодежи проходит во всех регионах нашей страны. В ней участвуют более 2 тысяч нанимателей различных сфер. Это ведущие предприятия промышленности, организации торговли, гостиничного и ресторанного бизнеса, лесного и сельского хозяйства.