В Минске прошла молодежная ярмарка вакансий

Официант, бармен, слесарь, медицинский регистратор, грузчик, дорожный рабочий, маляр-штукатур - выбор на любой вкус и возраст. Потрудиться также предлагают в составе студенческих отрядов. На время летних каникул это отличная возможность заработать свои первые деньги. Есть места и для постоянного трудоустройства.Для школьников от 14 до 16 лет расширили перечень легких видов работ. Теперь ребята могут в магазинах сортировать, упаковывать товары и выкладывать их на полки, а на объектах общественного питания сервировать столы, на автомойках - вручную мыть машины.