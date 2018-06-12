Беларусь продолжает подготовку к параду ко Дню Независимости. Чеканный шаг, идеальный строй и отточенные движения. Вчера в Минске прошла очередная тренировка роты почетного караула. В этом году солдаты РПК подготовили для зрителей новые захватывающие элементы. Пока многие из них держатся в секрете.