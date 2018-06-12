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В Минске прошла очередная тренировка роты почетного караула

Беларусь продолжает подготовку к параду ко Дню Независимости. Чеканный шаг, идеальный строй и отточенные движения. Вчера в Минске прошла очередная тренировка роты почетного караула. В этом году солдаты РПК подготовили для зрителей новые захватывающие элементы. Пока многие из них держатся в секрете.

Репетиции парада будут проходить до конца месяца. Первый генеральный прогон пешей колонны, техники и роты почетного караула состоится 23 июня. А тренировку авиации можно будет увидеть только в конце этого месяца.

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