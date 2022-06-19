В Минске прошла парламентская конференция "Историческая память: Великая Победа, добытая единством"

Мы должны не забывать, что мы наследники нации победителей, не уставать об этом говорить не только в праздничные дни. Сегодняшняя конференция, ее такое многоликое присутствие говорит о том, что все понимают, что сначала нас разделят по учету, что у каждого народа свой вклад, свое участие, свои потери в Великой Отечественной войне Потом нас отучат от того, что это Великая Отечественная война, и так заберут у нас тяжелейшими усилиями завоеванное право нации победителей. Это наша основная задача не только перед теми, кто завоевывал Победу, кто ковал ее в тылу, узниками концлагерей. Это перед будущими нашими поколениями. Потому что потом возникает бездна под названием безысходность".

Александр Карелин, член комитета Совета Федерации Федерального собрания России по международным делам

