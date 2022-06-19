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В Минске прошла парламентская конференция "Историческая память: Великая Победа, добытая единством"

Запад длительное время не замечал откровенный нацизм в Украине и сейчас способствует стиранию истории, потакая потомкам фашистов в Европе. Разрушения памятников, демонизация русскоязычного населения вызывают бурю негодования у тех, кто понимает, что это только начало и сейчас молчать нельзя. Такому абсолютному злу нужно противостоять вместе. На неделе Беларусь стала центром, где говорили о недопущении реабилитации нацизма и пресечении попыток пересмотра итогов Второй мировой войны.

В Минске прошла парламентская конференция "Историческая память: Великая Победа, добытая единством". По итогам международного форума была принята резолюция, основной постулат которой - защита исторической правды во имя памяти миллионов погибших. В течение двух дней парламентарии, политологи, дипломаты, ученые из разных стран на тематических секциях говорили о том, как противостоять вызовам общества и сохранить наше общее наследие. Никто не думал, что настанет время, когда придется отстаивать историческую правду.

Мы должны не забывать, что мы наследники нации победителей, не уставать об этом говорить не только в праздничные дни. Сегодняшняя конференция, ее такое многоликое присутствие говорит о том, что все понимают, что сначала нас разделят по учету, что у каждого народа свой вклад, свое участие, свои потери в Великой Отечественной войне Потом нас отучат от того, что это Великая Отечественная война, и так заберут у нас тяжелейшими усилиями завоеванное право нации победителей. Это наша основная задача не только перед теми, кто завоевывал Победу, кто ковал ее в тылу, узниками концлагерей. Это перед будущими нашими поколениями. Потому что потом возникает бездна под названием безысходность".
Александр Карелин, член комитета Совета Федерации Федерального собрания России по международным делам


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Подобные мероприятия сыграют свою положительную роль. Может быть и не сразу, а через какой-то промежуток времени. Потому что они нужны, чтобы восстановить историческую правду и бороться с фальсификацией истории.
Иван Баграмян, внук дважды Героя Советского Союза, маршала СССР Ивана Баграмяна
С моим народом что-то случилось. Я думаю, что это форма болезни. Нет оправданий таким действиям. Можно, конечно, отвечать ложью на ложь, на геноцфакты. Можно это делать, это даже заманчиво, потому что это легко делается, а правда всегда пробивается с трудом, но она побеждает в конце. Но это работа на поколения, это работа на годы.
Мачей Вищневски, главный редактор портала "Страйк" (Польша)
Мы должны объяснить всему миру спокойно и терпеливо, что мы отдельная цивилизация. У нас есть свой исторический опыт. Невозможно навязать свое видение мира, свое видение истории одномоментно, но факт, что 80 лет спустя мы продолжаем чтить память тех, кто отдал жизнь за нашу свободу.
Петр Толстой, зампредседателя Госдумы Федерального собрания России
Найти те формы, форматы передачи этой памяти на уровне нерва, на уровне генной передачи нашей молодежи. В наших странах, в Казахстане в том числе, эта память достаточно прочна. Но ее надо поддерживать. Вы, конечно, поддерживаете эту память на сверхвысоком уровне, учитывая, что здесь были страшнейшие годы. Это был один из эпицентров войны, и мы сейчас прямо каждой клеткой впитываем. От того, как молодежь будет помнить эти годы, помнить цену той свободы, которую завоевали наши деды, будет зависеть и будущее наших народов.
Павел Казанцев, зампредседателя Мажилиса Парламента Казахстана

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