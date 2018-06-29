В Минске прошла последняя генеральная репетиция парада в честь независимости Беларуси

До парада в честь независимости Беларуси остается несколько дней. Многие месяцы наши военные тренировались на территории своих частей, полигонах и в столице. Вчера в Минске прошла последняя генеральная репетиция. 4 000 военнослужащих, 250 единиц техники - праздничная колонна растянулась почти на 3 километра. Минчане и гости столицы смогли наблюдать за маршем военных машин.

Как и в День Независимости, так на тренировках в авангарде колонны - легендарный танк Т-34. За ним бронеавтомобили, артиллерийские и зенитные установки, ракетные системы. Впрочем, найдется место и новинкам - первый раз будут представлены белорусские беспилотники.