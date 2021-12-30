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В Минске прошла Республиканская профсоюзная елка

Республиканская профсоюзная елка прошла и в Минске. На нее приглашены около 300 детей из столицы и Минской области. По традиции ребят поздравил и председатель федерации. В целом, как отметил Михаил Орда, в новогодних профсоюзных праздниках участие примут более 60 тысяч ребят. Самые масштабные представления проходят на трех площадках. Это Дворец культуры профсоюзов и ветеранов в Минске, а также Брестский областной Дворец культуры.

Благотворительные праздники - это лишь небольшая часть общей работы, которую проводят профсоюзы по поддержке маленьких жителей нашей страны. Необходимая помощь также оказывается семьям при подготовке детей к новому учебному году, в летнюю оздоровительную кампанию.

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