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В Минске прошла торжественная церемония увольнения в запас солдат-срочников
В Минске сегодня состоялась торжественная церемония, посвященная увольнению в запас солдат-срочников 56-го отдельного полка связи. Военнослужащие отучились в установленные сроки и вернулись домой. Командир полка поблагодарил своих подопечных за службу и выразил уверенность, что в случае необходимости каждый стоящий в строю справится с поставленной задачей. Трое ребят решили продолжить службу по контракту. Армия стала для них вторым домом.
Андрей Савченко, командир 56-го Тильзитского отдельного ордена Красной Звезды полка связи, рассказал, что мероприятия за последние полтора года были насыщенными в плане боевой подготовки. Личный состав полка активно принимал участие в праздновании Дня Победы.
Я учился в БГУИР, получил образование инженера. Попав сюда, все навыки пригодились здесь, так как я механик-телефонист. Я работал в аппаратных с аппаратурой. Здесь есть товарищи, которые всегда помогают друг другу. Это самое главное, что есть в армии, - товарищество и дружба.
Отличников наградили грамотами и ценными подарками - мерчем от Первого. А почесть с особым характером - возможность сделать фото на фоне развернутого боевого знамени воинской части. Кроме того, родителям военнослужащих вручили благодарственные письма за то, что вырастили настоящего защитника Отечества, готового на подвиги ради своих близких, Родины и всей нации.
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