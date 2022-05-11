В Минске прошла торжественная церемония увольнения в запас солдат-срочников

Я учился в БГУИР, получил образование инженера. Попав сюда, все навыки пригодились здесь, так как я механик-телефонист. Я работал в аппаратных с аппаратурой. Здесь есть товарищи, которые всегда помогают друг другу. Это самое главное, что есть в армии, - товарищество и дружба.

Даниил Москальцов, механик-телефонист полевого узла связи 56-го Тильзитского отдельного ордена Красной Звезды полка связи