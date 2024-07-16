В Минске прошла церемония чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава

Белорусы не хотят войны, но ответ на любую провокацию будет жестким. Об этом 16 июля заявил Президент во время чествования выпускников высших военных заведений и офицеров, которым присвоены генеральские звания. Это публичное признание заслуг тех, кто выбрал сложную профессию - Родину защищать. Достичь новых высот в карьере в год 80-летия освобождения Беларуси от фашизма - высокая честь. И людям в погонах нужно ее оправдать. Обеспечить мирную и спокойную жизнь - сегодня задача номер один. Подробности в репортаже Катерины Круталевич.

Официальное название должности: начальник управления инженерных войск Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси. Мягко говоря, ответственный пост. Что такое инженерные войска? Это они очищают территории от снарядов, готовят пути движения и маневра войск, причем интенсивно работают в любое время. Нужен наплавной мост через Сож? Это тоже дело "инженеров". Чтобы командовать ими, нужно понимать все тонкости не только управления, но и по сути строительства, если не брать чисто военную подготовку. Виктор Юрьевич по результатам учебы, закончив оперативно-стратегический уровень, золотой медалист

Кто скажет, что это легко, тот, наверное, слегка слукавит. Здесь сказался, конечно же, опыт своей служебной деятельности, опыт преподавательского, руководящего состава, опыт своих сослуживцев, коллег, с которыми проходил совместное обучение. Это и дало такой результат. Виктор Вырвинский, начальник инженерных войск - начальник управления инженерных войск Генштаба Вооруженных Сил Беларуси

Еще один повод сегодня для торжественной церемонии во дворце - вручение генеральских погон. Дослужиться до такого признания удается, конечно, не всем. Это люди, которые понимают смысл слова "безупречность". А еще часто большую позитивную роль в этом играют героические дедушки. В буквальном смысле слова внуки стремятся не разочаровать.

Чтобы стать генералом, я начинал со срочной службы, отслужил два года, потом было два года сверхсрочной службы. После закончил Академию, и, начиная от командира взвода, дослужился до звания генерала. У меня дед - Герой Советского Союза, проходил службу в той дивизии, в которой я сейчас командую. Вадим Суров, полковник Вооруженных Сил Министерства обороны Беларуси

Все сегодня в парадной форме - белые рубашки, аксельбанты. Уже состоявшиеся командиры с амбициозными карьерными планами. Готовы и учиться, и работать, и совмещать, кстати, все люди семейные. Говорят, сложно построить карьеру без надежного тыла. Есть ведь несколько ступеней высшего военного образования. Можно остановиться, условно, на Военной академии, а можно и продолжать. Так вот это люди, которые "продолжать" не устают.

Новые дисциплины - военная стратегия, оперативное искусство, государственное и военное управление - все это слушателей высших военных учебных заведений учат делать быстро и одновременно, только так может функционировать современная армия.

Отдельно Президент поприветствовал верх силового блока. У министра МЧС уточнил сроки - погода в Беларуси в последние несколько суток всех держит в напряжении.

Возвращаясь к теме события, в своей речи Президент обратил внимание, что в этот раз офицерам выпала высокая честь достичь высот в своей профессии и карьере и быть отмеченными в год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Символично и ответственно.

Вы офицеры. И в глазах миллионов своих соотечественников именно люди в погонах являются основным гарантом суверенитета и территориальной целостности страны. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Президент отметил - военным хорошо известно, что происходит сейчас на южном и западном приграничье страны. По сути, белорусы оказались в той же ситуации, как и их предки восемь десятилетий назад - так же нужно выстоять, не дать возможности врагам втянуть Беларусь в военный конфликт. "И мы делаем для этого все необходимое. В том числе и разместив у себя самое страшное - ядерное оружие", - обратил внимание белорусский лидер.

Александр Лукашенко заметил, что Беларусь порой упрекают в эскалации и нагнетании обстановки. Хотя на деле она обеспечивает военную безопасность и укрепляет свою обороноспособность, в том числе для того, чтобы не допустить повторения трагедии 1941 года.

"Мы и далее будем развивать, укреплять и совершенствовать наши Вооруженные Силы, также с учетом опыта боевых действий, - заверил Президент. - Белорусы не хотят войны, но на любую провокацию против нас ответ должен быть решительным и жестким. Каждый из вас это должен усвоить. Это наша принципиальная позиция. Есть кому и есть чем ответить любому агрессору".

Однако даже суперсовременная техника без человека - это просто железо, обратил внимание Александр Лукашенко. Поэтому подготовке высокопрофессиональных офицерских кадров, настоящих патриотов, преданных стране и народу, было и будет уделяться самое пристальное внимание, заверил глава государства. Свидетельство тому, по его словам, - нынешний выпуск учащихся военных вузов.

"У каждого из вас за плечами приличный багаж знаний и хорошая возможность проявить себя, причем в условиях реально сложной обстановки", - отметил Президент. Более того, выпускникам высших военных учебных заведений предстоит реализовать те новые подходы, которые заложены в Концепции национальной безопасности и Военной доктрине, недавно принятых Всебелорусским народным собранием.

"Вы видите, как мир методично превращается в глобальное поле боя. Какие только не ведутся битвы - ментальные, идеологические, кибер- и прокси-войны. Это реальность, из которой надо делать выводы и мгновенно совершенствовать методы и способы обороны нашей страны и ведения войны", - сказал глава государства.

Именно офицерам уже в ближайшем будущем предстоит искать пути для усиления боевых возможностей подразделений, повышения выучки и слаженности органов управления и войск в целом, подготовить и обучить подчиненных современным способам ведения вооруженной борьбы. Как следует из опыта конфликта в Украине, три основных составляющих - это беспилотные летательные аппараты, контрбатарейная и радиоэлектронная борьба. На этом опыте необходимо учиться, убежден Президент: "Мы кое-что освоили, надо это совершенствовать".

Недавняя ситуация - осложнение на белорусско-украинской границе. Об отведении войск договаривались, и это белорусский вектор - коммуникация. Общество остро реагирует особенно на информационные вбросы, так вот еще раз повторил главнокомандующий - стрельба никому не нужна.

Все, кто принимал участие в этом реагировании, заслуживают самой высокой оценки. Я вам за это очень благодарен. Но опыт в том, что стрелять - это крайний метод. Это наш метод, мы им должны владеть, но он крайний. Надо всегда учиться договариваться, в том числе и военным. В данном конфликте главную роль сыграли, да вообще всю роль выполнили военные. Мы дипломатов не привлекали, но работали дипломатическим языком. Добились успехов. И им не нужна война, на 1,5 км фронт и нам тем более не нужна. Они отвели вооруженные силы - мы отвели свои войска. Помните и знайте, что мы не хотим воевать. Мы будем воевать только тогда, когда чужой сапог ступит на нашу землю. Мы будем делать все дипломатическим образом, чтобы урегулировать наши отношения прежде всего с соседями. Точно так мы предлагаем урегулировать отношения с Польшей и Литвой, но пока взаимности не видим, поэтому нам приходится ухо держать востро и порох держать сухим на северо-западном и западном направлениях. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Долг, честь, родина для собравшихся, конечно, не просто слова. За ними стоит и военное братство, и непростая учеба, и дисциплина, длиною в жизнь. Эти люди работают не за зарплату, но и решения, которые они принимают, иногда оцениваются в человеческих жизнях.

"Желаю вам крепкого здоровья, добра, благополучия, больших успехов в святом деле - служению Отечеству - и, самое главное, крепкого вам тыла. Со стороны государства в предстоящие два года будет сделано все, чтобы ваш тыл был крепким. В добрый путь, уважаемые товарищи офицеры", - поздравил выпускников военных вузов с окончанием учебы Александр Лукашенко.

Сама церемония всегда идет по довольно строгому протоколу. Чего только стоит строевой шаг - обязательная часть подхода. Глава государства вручил специальные листы об объявлении Благодарности Президента выпускникам, окончившим военные учебные заведения с отличными показателями в учебе и генеральские погоны представителям высшего офицерского состава.

В ответных словах прозвучали обещания, которые офицеры уже дали один раз принципиально, но не устают повторять. Традиционный бокал шампанского. Президент обратился к офицерам еще раз - уже более неформально

Подчеркиваю еще раз, мы живем в год 80-летия освобождения нашей страны от фашизма. Это накладывает на нас серьезный отпечаток, и мы должны быть достойны тех людей, которые подарили нам ту жизнь, которой мы с вами живем. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Торжественная часть завершилась обязательным фотографированием. Очень значимый день, дома все ждут видеоотчетов. К этому успеху, и каждый офицер об этом говорит, идут всей семьей. Впереди, возможно, переезды, новые назначения, но все готовы.

"Два года пролетели очень быстро, я рад, что попал в наш коллектив и получил необходимые знания в профессии. Буду продолжать службу в Военно-воздушных силах и Войсках противовоздушной обороны", - подчеркнул выпускник факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси, подполковник Виталий Короткевич.