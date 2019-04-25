В Минске прошла ярмарка вакансий - в ней приняли участие более 80 организаций города

Вопросы трудоустройства также часто звучат во время приема граждан. Найти новое место работы можно было сегодня в Минске на ярмарке вакансий. В ней приняли участие более 80 организаций города. Сейчас столице требуется более 16 тысяч специалистов в разных сферах.

Среди наиболее востребованных - строители, водители, продавцы. По многим профессиям службы занятости проводят переобучение. Кроме знакомства с базой вакансий соискатели могли записаться на собеседование, узнать об условиях труда, а также получить консультации по поиску работы и открытию собственного дела. В мае для соискателей проведут и электронную ярмарку вакансий. Познакомиться с предложениями и задать нанимателям свои вопросы можно будет онлайн.